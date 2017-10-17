Eylül'de konut fiyatları en çok Bursa'da arttı

Türkiye genelinde yapılan araştırmaya göre, eylül ayında İstanbul Asya yakasında konut fiyatları yüzde 0.27 oranında artarken bu oran İstanbul Avrupa yakasında yüzde 0.40'ı buldu.

Eylül ayında konut alırken peşinat kullanımı yüzde 23 olurken, senet kullanımı 7 puan geriledi. Banka kredisi kullanım oranı ise 8 puan artış gösterdi.

EN ÇOK AZALDIĞI ŞEHİR OSMANİYE

Bursa'da Eylül ayında metrekare başına konut satış fiyatları yüzde 2.07 oranında arttı. REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’nde, Konut satış fiyatlarının en çok azaldığı şehir ise yüzde 1.48 oranı ile Osmaniye oldu.

EN ÇOK ARTTIĞI ŞEHİR BURSA

Yıllık artış oranlarına göre, Eylül ayında satılık konut fiyatlarının en çok yükseldiği ilk 5 il; Balıkesir (yüzde 26.82), Bursa (yüzde 25.08), Edirne (21.90), Ordu (21.85), Aksaray (21.79) oldu.