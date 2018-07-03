taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.801
USD
4,6677
EURO
5,4450
ALTIN
186,74
PETR
77,7700

Eylül'ün babasından Leyla'nın babasına başsağlığı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan Eylül'ün babası, Leyla'nın babasını arayarak başsağlığı diledi.

İHA | 03.07.2018 - 11:02..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Polatlı'da kaybolduktan bir hafta sonra cesedi bulunan Eylül Yağlıkara'nın acılı babası İbrahim Yağlıkara, DHA muhabirine konuştu.

"TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN TELEFON ALDIM"

Minik Eylül'ü defnettikten sonra Türkiye'nin her yerinden insanların telefonla kendisini aradığını söyleyen Yağlıkara, "Sayın Başbakanımız aradı, başsağlığı diledi. Ayrıca Bursa Valimiz aradı. Her yerden tanımadığım yüzlerce telefon aldım. Çok sayıda CHP’li milletvekili ve kadın kollarından aradılar. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da taziye ziyaretine gelecek" dedi.

Eylül'ün babasından Leyla'nın babasına başsağlığı

"LEYLA'NIN BABASINI BU SABAH ARADIM"

Baba Yağlıkara, Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir olayının kendisini ve ailesini bir kez daha üzdüğünü belirterek, “Tüm Türkiye olduğu gibi biz de Leyla'nın ölü bulunmasına çok üzüldük. Yaşadığımız bu olay sonrası Leyla'nın ölü bulunması üzüntümüzü daha da arttırdı. Leyla'nın babasını bu sabah aradım, başsağlığı diledim. Sadece Türkiye değil, tüm dünya yaşanan bu iki olaya üzülüyor.

"İDAM İSTİYORUZ"

Canilere devletimizin gerekeni yapmasını istiyorum, canımız yanıyor. Hem idam, hem de kimyasal hadım olayının gerçekleşmesini Sayın Cumhurbaşkanımızdan istiyoruz" diye konuştu.

Eylül'ün babasından Leyla'nın babasına başsağlığı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şeyma Subaşı'nın paylaşımları Demet Akalın'ı kızdırdı

Şeyma Subaşı'nın paylaşımları Demet Akalın'ı kızdırdı

235
Ahmet Hakan: CHP yoksulları ikna edemedi

Ahmet Hakan: CHP yoksulları ikna edemedi

240
Yılmaz Özdil, Muharrem İnce'ye cevap verdi

Yılmaz Özdil, Muharrem İnce'ye cevap verdi

117
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

128
Ağrı Valisi: Leyla'nın vücudunda istismara dair bulgu yok

Ağrı Valisi: Leyla'nın vücudunda istismara dair bulgu yok

165
Leyla'nın cenaze töreni gerçekleştirildi

Leyla'nın cenaze töreni gerçekleştirildi

126
Küçük çocukları siyasete alet etmeyin

Küçük çocukları siyasete alet etmeyin

91
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM