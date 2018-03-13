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Eyüp Tosun'dan ilk kitap: 'Kör Islık'

Edebiyat dünyasına Tefrika Yayınları'ndan çıkan 'Kör Islık' adlı öykü kitabıyla giriş yapan Eyüp Tosun, okurları selamlıyor.

Haber Merkezi | 13.03.2018 - 16:18..
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İnsana ve doğaya ait olan her şey kendine yeni bir ifade alanı yaratıyor Kör Islık’ta. Tefrika Yayınları etiketiyle raflarda yerini alan kitap, okurlarıyla tanışmayı bekliyor.

Eyüp Tosun, mekânla birlikte hareket eden duygulara, seslere ve karakterlere hayat veriyor. Kör Islık, beklemenin de varmak olduğunun altını çizen bir ilk kitap. Mekan benim kıyafetim gibi. Merdivenlerin eskiyen yanlarını bile bilirim. İnsan nereye basarsa orası kıymetli oluyor.

Eyüp Tosun'dan ilk kitap: 'Kör Islık'

Yara da öyle, nerene gelirse orası kıymetli. Şifa. Metruk dil. Yabancılık. Kesik bir dil türetti modern hayat. Dili- miz yaraymışçasına eksiltili sözcükler. Islıklar körleşti. Hatırlamak namümkün! Hepinizin öksürüşünü biliyorum.

Eyüp Tosun'dan ilk kitap: 'Kör Islık'

Gazeteci, yazar Eyüp Tosun

Ses dalgalarınız ciğerinizi ele veriyor. Beton sevmeyin, mezarda bile! Çünkü yılan ve haşere için engel yok, korkmayın. Ölüm. Herkese eşit. Sabır, yok kimsede!

Yazar: Eyüp Tosun

Yayınevi: Tefrika Yayınları

Türü: Hikâye

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 128

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Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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