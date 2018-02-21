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Eyüpsultan'da bir barakada çıkan yangın araçlara sıçradı

Eyüpsultan'daki bir barakada çıkan yangın, yan tarafında bulunan park halindeki araçlara sıçradı. Araçlarda büyük ölçüde maddi hasar oluştu.

İHA | 21.02.2018 - 06:34..
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Gece saat 02:00 sularında Eyüpsultan'da yangın çıktı. Barakada çıkan yangın araçlara sıçrarken, yangını izlemek isteyen bir sürücü kaza yaptı.

Eyüpsultan'da bir barakada çıkan yangın araçlara sıçradı

BARAKA İLE 2 ARAÇ DA YANDI

Eyüpsultan Defterdar Mahallesi Fethi Çelebi Caddesi üzerinde bulunan araç kiralama firmasına ait olan bir barakada meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler barakanın yanında bulunan 2 araca sıçradı. Araçlar kulalnılmaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası baraka söndürülürken, alevlerin sirayet ettiği araçlar ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Eyüpsultan'da bir barakada çıkan yangın araçlara sıçradı VİDEO

Eyüpsultan'da bir barakada çıkan yangın araçlara sıçradı

YANGINI İZLERKEN KAZA YAPTI

Öte yandan Topkapı istikametinden Ankara istikametine gitmekte olan bir araç sürücüsü D100 karayolu üzerinde seyir halinde iken yol kenarında olan baraka yangını izlemek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kaza sonrası araçta ufak çaplı maddi hasar meydana geldi.

Eyüpsultan'da bir barakada çıkan yangın araçlara sıçradı

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