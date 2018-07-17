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Eyüpsultan'da çıplak adam dehşeti

Annesini bıçaklayarak öldüren kişi, çırıl çıplak soyunduktan sonra elinde bıçakla sokağa çıktı. Kendisini durdurmak isteyen polise saldıran saldırgan, bacağından vurularak yakalandı.

DHA | 17.07.2018 - 21:59..
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Bülbüldere Caddesi'ndeki evlerinde dün akşam saatlerinde annesi Türkan Uygun'u bıçaklayarak öldüren Mehmet Bahadır Uygun, eşi ve çocuğunu bir taksiye bindirerek olay yerinden gönderdi.

Mehmet Bahadır Uygun daha sonra çıplak halde sokağa çıktı. Elinde bıçak bulunan Uygun, çevredekileri tehdit ederek sokakta yürüdü. İki polis, Uygun'u durdurmak istedi. Ancak Mehmet Bahadır Uygun, polise de saldırdı. Bir polis bıçak darbesiyle yaralandı. Diğer polis silahını çekti. Olay yerine de çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Eyüpsultan'da çıplak adam dehşeti VİDEO

Eyüpsultan'da çıplak adam dehşeti

POLİSİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Elinde bıçakla çevredekilere saldıran Uygun'u bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.  Uygun'a çevredekiler saldırarak vurdu. Araya giren polis ekipleri yaralı için ambulans çağırdı. Hastaneye kaldırılan Uygun'un tedavisi sürerken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. Öte yandan saldırganın bıçakla yaraladığı polisin de durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eyüpsultan'da çıplak adam dehşeti

Eyüpsultan'da çıplak adam dehşeti

Eyüpsultan'da çıplak adam dehşeti

Eyüpsultan'da çıplak adam dehşeti

Eyüpsultan'da çıplak adam dehşeti

Eyüpsultan'da çıplak adam dehşeti

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