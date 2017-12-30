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Eyüp Sultan'da duvarı çöken eve yaş beton doldu

EyüpSultan Yeşilpinar’da bulunan bir inşaatta beton dökümü sırasında yan binanın duvarı çöktü. Duvarın çökmesiyle içeri beton harcı girerken, oturma odasında bulunan baba ve altı aylık oğlu yaralandı.

İHA | 30.12.2017 - 13:08..
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İstanbul, Eyüp Sultan'da bulunan Yeşilpınar Mahallesi'ndeki bir inşaata beton atma çalışmasının yapıldığı sırada yan binanın birinci katında bulunan duvar basınca dayanamayarak çöktü.

Eyüp Sultan'da duvarı çöken eve yaş beton doldu

OTURMA ODASINA BETON DOLDU

Duvarın çökmesiyle oturma odasına beton doldu. Oda içerisinde bulunan Ali Şevket Güner ve 6 aylık oğlu Ertuğrul Gazi Güner ise çöken duvar ve beton harcı içinde kaldı. Duvarın çöktüğünü gören vatandaşlar apartmana girdiğinde baba ve oğlunun çöken duvar ve beton arasında kaldığını gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık sevk edildi.

Eyüp Sultan'da duvarı çöken eve yaş beton doldu

BABA VE 6 AYLIK OĞLU BETONUN İÇİNDE KALDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Ali Şevket Güner ve Ertuğrul Gazi Güner’i ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Çetin Ulutaş isimli vatandaş, "Perde kalıbını yapmadan benim duvarıma beton döküyor. Beton basıncından dolayı duvar patlamış. Bebek altında kalmış, adam yaralanmış." dedi.

Eyüp Sultan'da duvarı çöken eve yaş beton doldu

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaşanan olay nedeniyle inşaat çalışmaları zabıta ekipleri tarafından sonlandırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise dairenin girişine güvenlik şeridi çekerek inceleme başlattı.

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