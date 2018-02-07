Eyüpsultan'da mezar taşları 3 boyutlu projeyle korunuyor

Eyüpsultan Belediyesi Eyüp Sultan Tarihi Merkez (ESTAM) Yönetimi, defin kültürünün önemli parçalarından olan ve Osmanlı döneminde bir sanat dalı haline gelen, üzerilerindeki yazılar, işaretler ve sembollerle yapıldıkları dönemin tarihine ışık tutan mezar taşlarını koruyabilmek için proje geliştirdi.

İlçedeki yaklaşık 10 bin mezar taşına kazınan tarihi gelecek kuşaklara aktarabilme amacıyla yola çıkan ESTAM Yönetimi, proje kapsamında, mezar taşlarının 3 boyutlu maketini çıkarmaya başladı. Çıkarılan dijital arşiv sayesinde çalınması veya hasar görmesi durumunda mezar taşı birebir yeniden yapılabilecek ya da onarılabilecek.

MEZAR TAŞLARI "MİLLİ SERVET"

ESTAM Mezar Taşı Modelleme Uzmanı Eyüp Baş, tarihi değeri olan birçok mezar taşının yıprandığını, kırıldığını, deforme olduğunu anlatarak, "milli servet" olarak nitelendirdiği mezar taşlarının yok olup gitmesini önlemek amacıyla dijital arşiv oluşturma projesi geliştirdiklerini söyledi.

Çalışmanın herhangi bir zarara uğrayan mezar taşını birebir onarabilme imkanı sağlayacağını vurgulayan Baş, çalışmanın sonunda dijital arşiv oluşturacaklarını söyledi. Baş, "Burada bizim için en önemli nokta, mezar taşımızda bulunan kitabelerin en iyi şekilde taranması. Hazirelerde yatan kişilerin kim olduğu, açıklamaları, kitabelerinde neler yazdıkları ve devlette ne gibi görevlerde bulundukları gibi bilgileri de halkın açıkça okuyabileceği bir ansiklopedi haline de getireceğiz." dedi.

ÇALIŞMA, DÜNYADA BİR İLK

Eyüp Baş, bu mezar taşlarının üzerindeki sembollerde, resimlerde, yazılarda, hatlarda mezarda kimin yattığı, ne iş yaptığı, soy ağacı gibi bilgilerin yer aldığını dile getirerek, arşivleme sırasında bu bilgileri kitap haline getireceklerini anlattı.



Çoğu kişinin kitabelerde yazılanları okuyamadığını, bugüne kadar bununla ilgili bir çalışma da yapılmadığını anlatan Baş, şunları kaydetti:



"Bu kaynağı oluşturmak için ESTAM çalışmaya başlamıştır. Bu denli detaylı bir çalışma Türkiye değil, dünyada bile ilk olacak."