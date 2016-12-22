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Eyüp'te 12 milyonluk uyuşturucu ele geçirildi

Eyüp'te gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 12 milyon lira olduğu öğrenildi.

DHA | 22.12.2016 - 12:37
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İstanbul Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyüp'te bulunan bir eve 15 Aralık Perşembe günü eve operasyon düzenledi.

2 KALEŞNİKOF, 1 TABANCA İLE KİLOLARCA UYUŞTURUCU MADDE

Evde yapılan aramalarda 78 kilo 286 gram ağırlığında, yaklaşık 391 bin 500 ecstasy hap, 4 kilo 960 gram kokain, 39 kilo 200 gram esrar, 3 hassas terazi ile 2 kaleşnikof tüfek ve bir tabanca ele geçirdi.

Eyüp'te 12 milyonluk uyuşturucu ele geçirildi

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON

Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin yaklaşık olarak 12 milyon lira olduğu öğrenildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi'nde bulunan Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi dün sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.



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