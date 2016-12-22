Eyüp'te 12 milyonluk uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyüp'te bulunan bir eve 15 Aralık Perşembe günü eve operasyon düzenledi.

2 KALEŞNİKOF, 1 TABANCA İLE KİLOLARCA UYUŞTURUCU MADDE

Evde yapılan aramalarda 78 kilo 286 gram ağırlığında, yaklaşık 391 bin 500 ecstasy hap, 4 kilo 960 gram kokain, 39 kilo 200 gram esrar, 3 hassas terazi ile 2 kaleşnikof tüfek ve bir tabanca ele geçirdi.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON

Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin yaklaşık olarak 12 milyon lira olduğu öğrenildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi'nde bulunan Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi dün sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.





