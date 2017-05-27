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Eyüp'te binaya TIR girdi

İstanbul Eyüp'te D-100 karayolunda kontrolden çıkarak yan yola düşüp bir binaya çarpan hafriyat TIR'ının sürücüsü yaralandı.

27.05.2017 - 08:58
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Eyüp'te binaya TIR girdi

D-100 karayolu Bakırköy yönünde seyir halinde olan Fatih Çiçek'in kullandığı 34 YN 9171 plakalı hafriyat TIR'ı Haliç Köprüsü çıkışında kontrolden çıktı.  Araç, yolun kenarındaki bariyerleri aşıp daha düşük seviyedeki Sakızağacı Sokağı'na düştü. 34 PD 5373 plakalı otomobilin de üstünden geçen hafriyatı TIR'ı 4 katlı bir binanın giriş katına girerek durabildi. Kazada, sürücü Çiçek TIR'da sıkışarak ağır yaralandı.

Eyüp'te binaya TIR girdi

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü Çiçek, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü çıkışı Bakırköy yönünde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

Eyüp'te binaya TIR girdi

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