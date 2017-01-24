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Eyüp'te bir tamirci genç kadını baldırından ısırdı

Genç kadını ısıran tamirci, bir arkadaşına benzeterek şaka yaptığını söyledi.

24.01.2017 - 13:49
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Eyüp’te bir tamirhanede yaşanan ilginç olayda, Seçil K. isimli genç kadın otomobilini bir tamirhaneye götürdü. Genç kadın tamirci ile konuşurken, bu sırada arkadan diğer tamirci Mehmet A. yaklaştı.

GENÇ KADINI BALDIRINDAN ISIRDI

Dizlerinin üzerine çöken Mehmet A., genç kadını baldırından ısırdı. Bir anda neye uğradığını şaşıran genç kadın, arkasını dönerek tamirciye tepki gösterdi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Polisi arayan Seçil K., 22 yaşındaki Mehmet A.’dan şikayetçi oldu. Mehmet A.’nın ifadesinde genç kadını bir arkadaşına benzettiğini ve şaka yapmak için bacağından ısırdığını söylediği öğrenildi. İlginç olay güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi:

Otomobil tamircisi kadını baldırından ısırdı

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