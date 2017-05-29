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Eyüp'te işlenen 2 cinayetin sır perdesi aralandı

Uğur Can Taşdemir ile Yağmur Güneş'in, Cüneyt Güneş tarafından öldürüldüğü belirlendi. Zanlı hakkında müebbet istendi.

29.05.2017 - 11:32
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19 yaşındaki Uğur Can Taşdemir ve 27 yaşındaki Yağmur Güneş bir süre önce tanışarak sevgili oldu. Yağmur Güneş'in boşandığı eşinden 2 çocuğu vardı. Güneş sık sık Taşdemir'in ve ailesinin bulunduğu evde kalıyordu. Çocuklara da Yağmur Güneş'in anne-babası bakıyordu. Yağmur Güneş'in amcaoğlu Cüneyt Güneş bir gün Uğur Can Taşdemir'in ablası Demet'i arayarak ikiliyle görüşmek istediğini söyledi.

"İKİSİNİ DE ÖLDÜRECEK"

Abla, "Niye" diye sorunca da, "Yağmur'un annesi ikisini de öldürecek" dedi. Cüneyt Güneş akşam saatlerinde ikiliye telefonla ulaştı.

Eyüp'te işlenen 2 cinayetin sır perdesi aralandı

"BEN BURADA MUTLUYUM"

Yağmur Taşdemir "Abi bırak bizi. Anneme uyma. Ben burada mutluyum, huzurluyum. Sen benim kaldığım yeri biliyorsun, istiyorsan gel gör" dedi.

Sabah'ın haberine göre; eve gelmek istemediğini belirten Cüneyt Güneş ise Yağmur ve Uğur Can'ı yanına çağırdı.

Belirtilen adrese giden ikiliyi araçla Eyüp'teki Maltepe Çıkmazı'nda boş bir araziye götüren amcaoğlu, burada eve dönmeyi kabul etmeyen Yağmur Güneş'i 2, Uğur Can Taşdemir'i de 3 el ateş ederek öldürdü.

MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Soruşturma sonucunda cinayeti işlediği belirlenen Cüneyt Güneş'e "kasten adam öldürmekten' ve Yağmur Güneş'in annesi Zeliha Güneş ve babası Ahmet Güneş'e de 'kasten öldürmeye azmettirme' suçu kapsamında müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Dava İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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