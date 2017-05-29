Eyüp'te kaza: 1 ölü 1 yaralı

İstanbul Eyüp'te 34 SL 6988 plakalı otomobilin sürücüsü Muhammet Karadaş, direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyir halinde bulunan Barış Ciğerci hakimiyetindeki 34 FP 7268 plakalı araca çarptı.

Karadaş'ın kullandığı araç daha sonra kontrolden çıkarak ilk önce kaldırım kenarındaki yön tabelasına, ardından da otobüs durağına çarparak takla attı.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Bu arada, sabahın erken saatlerinde otobüs durağında kimsenin bulunmaması, olası bir faciayı önlemiş oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü Karadaş ve yanında bulunan ve henüz ismi öğrenilemeyen yolcuyu araçtan çıkardı. Yaralı yolcu ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık ekipleri sürücü Karadaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer sürücü Barış Ciğerci ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayı duyarak olay yerine gelen Karadaş'ın yakınları ise sinir krizleri geçirdi.

Olayı anlatan bir görgü tanığı, Muhammet Karadaş'ın kullandığı aracın hızlı olduğunu ve kontrolden çıkarak önündeki araca çarpıp takla attığını söyledi. Kaza nedeniyle yol Edirne istikametinde bir süre trafiğe kapatıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.