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Eyüp'te yangın

7 katlı bir binada çıkan yangında mahsur kalan mahsur kalan 5 Suriyeli, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

13.03.2017 - 23:10
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Alibeyköy Akşemsettin Bulvarı üzerindeki 7 katlı binanın, medikal malzeme deposu olarak kullanılan giriş katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle, Suriyelilerin kaldığı binada yoğun duman oluştu. Deponun üst katında mahsur kalan Suriyeli 5 kişi, itfaiye ekiplerince merdivenli araç yardımıyla kurtarıldı.

Eyüp'te yangın

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Daha sonra oksijen tüpleriyle binaya giren itfaiye ekipleri, arama yaptı. Yapılan incelemede, binada kimsenin olmadığı anlaşıldı.

Bu arada evlerinden tahliye edilen Suriyeliler, yangının söndürülme çalışmalarını takip etti.

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