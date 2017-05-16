Ezanın ilk okunduğu yere Türkiye cami yapacak

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Konya’nın Karatay ilçesinde düzenlenen Konya İş Adamları Buluşması Toplantısı’nda yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi.

Servetle ilgili tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Mehmet Görmez, "Dünya genelindeki Müslüman kardeşimizi de düşünerek üretin." diye konuştu.

"ÇOK ÇALIŞIN VE ZENGİN OLUN"

Varlıkla imtihan edilmenin daha zor olduğuna işaret eden Görmez, şöyle konuştu:

“Biz Müslümanlar Türkiye’de her açıdan varlıkla imtihan ediliyoruz. Zaman zaman imtihanı kaybetmekle karşı karşıya kalıyoruz. Cenab-ı Hak, verdiği bütün nimetleri alma gücüne şüphesiz sahiptir. Hiçbir zaman şımarmamalıyız. Hiçbir zaman gevşememeliyiz. İyiliği yeryüzüne taşımak için çok daha güçlü olmalıyız. Çok daha fazla çalışmalıyız. Çalışıyorsunuz, üretiyorsunuz Cenab-ı Hak, bereketini versin. Çok çalışın ve zengin olun. Zenginlikten hiç korkmayın ama bir şeyden korkun. Zenginliğin kalbinize hükmetmesinden korkun. Zenginliğinizin servetinizin size hükmetmesinden korkun.”





PARAYI KALBE KOYMAYIN

Servetin Allah’tan alıkoymasından korkulması gerektiğini vurgulayan Görmez, şöyle devam etti: “Servetin sizi eşinizden, çocuklarınızdan alıkoymasından çok ama çok korkun. Bu korkuyu yok edin ve ondan sonra zengin olun. Yeter ki parayı kalbe koymayın. Çünkü kalp, Cenab-ı Allah’ın nazargahıdır. Oraya başka bir şey girmemeli. Dünya genelindeki Müslüman kardeşimizi de düşünerek üretin.”

KAMÇATKA'YA CAMİ YAPILACAK

Diyanet’in dünyanın çeşitli bölgelerinde cami yaptırdığını vurgulayan Diyanet İşleri Başkanı, şunları kaydetti: “Kamçatka’ya kadar 9 saat uçakla gideceğimiz bir yer. Kamçatka, dünyada ezanın ilk okunduğu yer. Şimdi oraya da bir cami yapacağız Allah’ın izniyle. En doğuda ilk güneş ışıklarının indiği yere, ilk ezanın okunduğu yer, Subhanallah. Sahabenin çocukları varmış orada. Veda hutbesinde Resulullah, 100 bin sahabeye hitap ediyor. Ama 10 binin mezarı Arabistan yarımadasında. Diğer 90 binin nerede metfun olduğu belli bile değil.”