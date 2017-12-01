Ezdiği kadın hayatını kaybetti aracına binip kaçtı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yol ortasında birden duran sürücü, geri manevra yaptı. O anda da karşıya geçmek isteyen kadına çarptı. Kadını ezdiğini fark eden sürücü, arabasına binerek kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, arabanın altında ezilen 66 yaşındaki Süleybe Mutlu'nun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sürücü, olay esnasında kendisini durdurmak isteyen başka bir vatandaşa da çarptı. Kaçan sürücüyü durdurmak isteyen kişi de kolundan yaralandı.

Polisin sokağı kapatarak inceleme yapmasının ardından kadının cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

Aracıyla ezdiği kadın öldü olay yerinden kaçtı VİDEO