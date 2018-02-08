taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.570
USD
3,8003
EURO
4,6628
ALTIN
160,21
PETR
65,2800

Ezgi Mola: Beni bedenime küstürüyorsunuz

ünlü oyuncu Ezgi Mola, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan kötü yorumlar hakkında konuştu.

Haber Merkezi | 08.02.2018 - 07:56..
  1. Haberler
  2. Magazin

Ezgi Mola: Beni bedenime küstürüyorsunuz

Ezgi Mola, 6 Şubat Dünya Güvenli İnternet Günü etkinlikleri kapsamında UNICEF Türkiye işbirliğiyle Instagram üzerinden canlı yayın yaptı. Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Mola, sosyal medyada yazılan olumsuz yorumların yol açtığı sorunlardan bahsetti.

"YAPILAN YORUMLAR ÇOK KIRICI"

Ünlü oyuncu, “Çocuklar, yapılan yorumlar yüzünden güven sorunu yaşıyor. Bana da olumsuz yorumlar yapıldığı zaman bütün günüm kararıyor. Agresif olmama sebep oluyor o yorumlar. Bazen ağza alınmayacak şeyler söylüyorlar, silmek istiyorum. Ama silmek yeterli değil, kişileri durdurmak lazım.” dedi.

Zaman zaman fiziğiyle ilgili de olumsuz yorumlar yapıldığını söyleyen oyuncu, “Ben bu bedenle yaşıyorum. Kalbimi kırıyorsunuz, beni bedenime küstürüyorsunuz” dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başbuğ: Mücadele içindeyken bu açıklamalar olmaz

Başbuğ: Mücadele içindeyken bu açıklamalar olmaz

40
Bakan Albayrak: Terör örgütleri tarihten silinecek

Bakan Albayrak: Terör örgütleri tarihten silinecek

59
Schulz Almanya Dışişleri Bakanı olacak

Schulz Almanya Dışişleri Bakanı olacak

32
ABD kurduğu terör örgütü SDG'yi Menbiç'te tutacak

ABD kurduğu terör örgütü SDG'yi Menbiç'te tutacak

28
ABD PYD için Esad'a karşı savaştı

ABD PYD için Esad'a karşı savaştı

18
Kar yağışı Eyfel Kulesi'nin kapatılmasına neden oldu

Kar yağışı Eyfel Kulesi'nin kapatılmasına neden oldu

3
Beşiktaş'ın önünde zorlu bir fikstür var

Beşiktaş'ın önünde zorlu bir fikstür var

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM