Ezgi Mola photoshop yapan ünlülerle dalga geçti.

Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerden biri olan Ezgi Mola, Instagram'dan attığı fotoğraflarla gündeme oturdu.

EZGİ MOLA PHOTOSHOPU EĞLENMEK İÇİN KULLANDI

Mola, havuz başında verdiği pozları Instagram hesabından 'kaydırmalı' notuyla paylaştı.

Ünlü oyuncunun yaptığı esprili photoshop, takipçileri tarafından eğlenceli ve iğneleyici bulundu.

Son zamanlarda birçok ünlü fotoğrafları çekildikten sonra üstünde oynayarak sosyal medyada paylaşım yapıyor. Ezgi Mola'nın photoshoplu ünlüleri ti'ye alınan bu pozları ise sevenleri tarafından çok beğenildi

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