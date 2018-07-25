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Ezgi Mola photoshop yapan ünlülerle dalga geçti

Ezgi Mola, photoshoplu paylaşım yapan ünlüleri Instagram'dan attığı fotoğraflarla ti'ye aldı

Haber Merkezi | 25.07.2018 - 05:24..
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Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerden biri olan Ezgi Mola, Instagram'dan attığı fotoğraflarla gündeme oturdu.

Ezgi Mola photoshop yapan ünlülerle dalga geçti

EZGİ MOLA PHOTOSHOPU EĞLENMEK İÇİN KULLANDI

Mola, havuz başında verdiği pozları Instagram hesabından 'kaydırmalı' notuyla paylaştı.

Ünlü oyuncunun yaptığı esprili photoshop, takipçileri tarafından eğlenceli ve iğneleyici bulundu.

Son zamanlarda birçok ünlü fotoğrafları çekildikten sonra üstünde oynayarak sosyal medyada paylaşım yapıyor. Ezgi Mola'nın photoshoplu ünlüleri ti'ye alınan bu pozları ise sevenleri tarafından çok beğenildi

Ezgi Mola photoshop yapan ünlülerle dalga geçti.

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