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Ezidilerin liderinden terör örgütü PKK'ya sert tepki

Ezidilerin lideri Mir Tahsin Beg, "PKK’lıların kesinlikle Sincar ilçesini boşaltmalarını istiyoruz." dedi.

03.03.2017 - 20:09
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ADAD

Erbil'de yerel medyaya konuşan Beg, Sincar'da Suriyeli Peşmergeler ile terör örgütü PKK'lılar arasında çıkan çatışmalar üzerine bir bildiri yayınlamaya karar verdiklerini belirtti.

"ÇATIŞMA İSTEMİYORUZ"

Ezidi halkın yaşadığı ve bir süre önce terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Sincar'da çatışma istemediklerini anlatan Beg, Ezidilerin yaşadığı Sincar, Sinune, Hanesur ve diğer tüm bölgelerin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin kontrolünde olmasını istediklerini dile getirdi.

Beg, "PKK’lıların kesinlikle Sincar ilçesini boşaltmalarını istiyoruz." dedi.

"MALİKİ'NİN PARMAĞI VAR"

Sincar Kaymakamı Mahma Halil ise Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, Sincar'da terör örgütü PKK ile Peşmergeler arasında çıkan çatışmanın arkasında eski Irak Başbakanı Nuri el-Maliki'nin parmağı olduğunu öne sürdü.

"OYNANAN OYUNLARA GÖZ YUMMAYACAĞIZ"

Sincar'da oynanmak istenen oyunlara göz yummayacaklarını belirten Halil, "Yapılan bu silahlı saldırıyla PKK uluslararası bir çete olduğunu kanıtladı. DEAŞ'tan temizlenmiş Sincar ilçesinde PKK'nın ne işi var. Provokasyon ve istikrarsızlık getirmek için bölgeden çıkmıyorlar." ifadelerini kullandı.

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