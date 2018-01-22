F-16 hangarına dev Türk bayrağı asıldı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bombardımana katılan uçakların havalandığı İncirlik, güne sessiz başladı. Herhangi bir uçak hareketliliği olmayan üste F-16 uçaklarının bulunduğu hangara dev Türk bayrağı asıldı.

İNCİRLİK ÜSSÜ GÜNE SESSİZ BAŞLADI

Körfez Savaşı'nda aktif rol oynayan ve halen Suriye ve Irak'taki DEAŞ'a karşı oluşturulan koalisyon güçleri ABD, İngiltere, Suudi Arabistan ve Katar'ın uçakları ile insansız hava araçları bulunan ABD-Türk Ortak Savunma tesisi olan İncirlik Üssü'nde sabah saatlerinde herhangi bir hava trafiği yaşanmazken, askeri araçların üssü çevreleyen tel örgülerin güzergahında devriye gezmesi gözlemlendi.

F-16'LARIN KONTROLLERİ YAPILIYOR

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı kapsamında İncirlik’ten kalkıp bombardımana katılacak uçakların ne zaman hareket edeceği belli değil. Ayrıca iki F-16'nın hangardan çıktığı ve kalkış için kontrollerinin yapıldığı görüldü.