F-16 pilotundan Zeytin Dalı mesajı

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı YPG'yi Afrin'den temizlemek için Zeytin Dalı Harekatı'na başladı.
Operasyon tüm hızıyla devam ederken, Türk askerleri ve ÖSO askerleri, terör örgütü YPG'nin stratejik noktalarını ele geçirdi.
"KAHRAMANLAR CAN VERİR YURDU YAŞATMAK İÇİN"
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'e havalanan bir pilot uçak içerisinden bir fotoğraf paylaştı.
Savaş pilotunun fotoğraflı mesajında yer alan not kağıdında "İnsan büyür beşikte mezarda yatmak için... Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için..." sözleri yer aldı.