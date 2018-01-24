F-16 pilotundan Zeytin Dalı mesajı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Alman tanklarının da kullanılması ülkede büyük rahatsızlığa neden oldu.

2

Kalın'dan Şirin Payzın'a: Biz nüfus değişimi yapmayız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Şirin Payzın'ın Afrin'de nüfus değiştirme planı var mı? sorusuna, "Bunu biz değil PYD yapıyor" cevabını verdi.