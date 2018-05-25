F-16'lar Kağızman'da 12 teröristi avladı

Mehmetçik, Kars'ın Kağızman ilçesinde terörist avına çıktı. PKK'nın mağaralarına giren Türk askeri, yaşam malzemeleri ve M-16 piyade tüfeği buldu.
12 TERÖRİST F-16'LAR İLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Terör açısından kritik noktalar arasında gösterilen Çemçe-Madur bölgesinde devam eden operasyon kapsamında M-16 piyade tüfeği ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.
Öte yandan, Kağızman ilçesinde 22 Mayıs'ta Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde başlatılan operasyonda F-16'larla etkisiz hale getirilen 12 teröristin arasında Çemçe ve Madur bölge sorumlularının da olduğu bildirildi.