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F-16'lar Kağızman'da 12 teröristi avladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kars'ta yaptığı terör operasyonunda silah ile yaşam malzemesi ele geçirilirken, F-16'lar 12 teröristi etkisiz hale getirdi.

AA | 25.05.2018 - 04:34..
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Mehmetçik, Kars'ın Kağızman ilçesinde terörist avına çıktı. PKK'nın mağaralarına giren Türk askeri, yaşam malzemeleri ve M-16 piyade tüfeği buldu.

F-16'lar Kağızman'da 12 teröristi avladı

12 TERÖRİST F-16'LAR İLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Terör açısından kritik noktalar arasında gösterilen Çemçe-Madur bölgesinde devam eden operasyon kapsamında M-16 piyade tüfeği ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Öte yandan, Kağızman ilçesinde 22 Mayıs'ta Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde başlatılan operasyonda F-16'larla etkisiz hale getirilen 12 teröristin arasında Çemçe ve Madur bölge sorumlularının da olduğu bildirildi.

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