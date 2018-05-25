F-16'lar Kağızman'da 12 teröristi avladı

Adana'da kimliği belirlenemeyen bir kişi, iki aracın altına takip cihazı takarak ortalıktan kayboldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kars'ta yaptığı terör operasyonunda silah ile yaşam malzemesi ele geçirilirken, F-16'lar 12 teröristi etkisiz hale getirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ı arayan bir şakacı, Ermenistan Başbakanı olduğunu söyledi. İngiliz Bakan ise, "İngiltere'ye güvenebilirsiniz" diyerek hizaya geçti.

1 ABD Türkiye'yi durdurmak için tehditlere devam ediyor ABD'nin Ulusal Savunma Yetkilendirme yasasında gündem Türkiye oldu. Meclis Türkiye'yi, Rusya'dan S-400 alınmaması için NATO, F-35 ve F16'lar ile tehdit etti.

2 Genç kızlar Batman'da iş yeri bastı Batman'da yaşayan 3 genç kız, "arkamızdan konuşuyor" dedikleri kişinin çalıştığı yeri bastı.

3 Akar terörle mücadelede ortak adım atılmasını istedi Orgeneral Hulusi Akar, Avrupa Genelkurmay Başkanları Konferansı'na katıldı. Avrupalılara seslenen Akar, terör örgütleri arasında ayrım yapılmadan ortak mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

4 Kel kartal tilkinin avını alıp kaçtı Vahşi doğada avlanan bir tilki, karınını doyurmak için yer ararken bir kartalın avını alıp kaçmasını engel olamadı.

5 8 ayrı sabıkası olan suçlu ormanda yakalandı 8 kişiyi yaralamaktan aranan zanlı R.Ç., jandarma ekipleri tarafından Sakarya'daki bir ormanda yakalandı.

6 Amerikan halkı: Orta Doğu'da güç kaybettik Amerikan halkı, yapılan anketlerde ülkelerinin Orta Doğu'daki gücünü kaybettiğini düşünüyor.