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F-16'lar YPG'nin Öcalan anıtını bombaladı

Kilis ile Afrin arasında yer alan Darmık Dağı'na hava operasyonu sırasında terör yuvalarının yanında hedefte örgütün propaganda anıtı da vardı.

Haber Merkezi | 31.01.2018 - 16:19..
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F-16'lar YPG'nin Öcalan anıtını bombaladı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesindeki Darmık Dağı çevresine yönelik hava harekatı yoğunlaştı.

Çeşitli üslerden havalanan savaş uçaklarınca son bir saatte en az 15 kez bombalanan dağın çevresinde dumanlar yükseliyor.

F-16'lar YPG'nin Öcalan anıtını bombaladı

F-16'lar YPG'nin Öcalan anıtını bombaladı

ÖCALAN ANITI YERLE BİR EDİLDİ

Savaş uçaklarının bölgedeki hareketliliği sürerken, YPG/PKK'nın eli kanlı lideri Öcalan'ın anıtı da kahraman pilotlarımızın hedefindeydi.

F-16'lar YPG'nin Öcalan anıtını bombaladı VİDEO

F-16'lar YPG'nin Öcalan anıtını bombaladı

Türkiye sınırına 2 kilometre uzakta bulunan anıt Türk jetleri tarafından bombalanarak yerle bir edildi.

F-16'lar YPG'nin Öcalan anıtını bombaladı

F-16'lar YPG'nin Öcalan anıtını bombaladı

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