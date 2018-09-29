taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0507
Euro
7.04755
Altın
1192.495
Borsa
99956.9
Gram Altın
232.029

F-16'lara havada yakıt ikmalinin fotoğrafı

Hava Kuvetleri Komutanlığı F-16'ların havada yakıt ikmali yaptığı anın fotoğrafını paylaştı.

AA | 29.09.2018 - 17:24..
  1. Haberler
  2. İç Haber
F-16'lara havada yakıt ikmalinin fotoğrafı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Hava Kuvvetleri Komutanlığının en önemli vurucu güçlerinden F-16'lara kesintisiz uçuş amacıyla havada yapılan yakıt ikmalinin fotoğrafı paylaşıldı.

İKMALLE KESİNTİSİZ UÇUŞ

TSK'nın yurt içi ve yurt dışında bölücü terör örgütüne yönelik mücadelede en önemli silah gücünü oluşturan F-16'lar, havada yapılan ikmalle kesintisiz uçuş gerçekleştirebiliyor.

Hava kuvvetlerinin özellikle yurt dışı operasyonlar sırasında bu işlemi sık sık uyguladığı biliniyor.

F-16'lara havada yakıt ikmalinin fotoğrafı

TWITTER'DAN PAYLAŞILDI

TSK, Türk Hava Kuvvetlerinin savaş gücünü artıran ikmal görüntülerine ait bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.

Fotoğrafta üç adet F16 savaş uçağı bulunurken, bu uçaklardan birine KC-135 tanker uçağından yakıt ikmali yapılıyor. Söz konusu ikmal yine bir başka F-16 kokpitinden ölümsüzleştiriliyor.

F-16'lara havada yakıt ikmalinin fotoğrafı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başkan Erdoğan, Cem Özdemir'i takmadı

Başkan Erdoğan, Cem Özdemir'i takmadı

156
Cem Özdemir'in boynu bükük kaldı

Cem Özdemir'in boynu bükük kaldı

228
Tropik fırtına yön değiştirdi

Tropik fırtına yön değiştirdi

125
Ünlü İtalyan playboy yatakta hayatını kaybetti

Ünlü İtalyan playboy yatakta hayatını kaybetti

204
Sosyal medyada şov yapan PKK'lı gözaltına alındı

Sosyal medyada şov yapan PKK'lı gözaltına alındı

379
Başkan Erdoğan'dan Almanca jest

Başkan Erdoğan'dan Almanca jest

71
Türkiye düşmanı Almanlar sokakta

Türkiye düşmanı Almanlar sokakta

140
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM