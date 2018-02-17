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F-16'lardan Kuzey Irak'a harekat

Türk jetleri Kuzey Irak Hakurk'ta PKK'ya ait sığınak, barınak ve silah mevzilerini imha etti.

AA | 17.02.2018 - 20:25..
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F-16'lardan Kuzey Irak'a harekat

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, TSK tarafından Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edildiği bildirildi.

SIĞINAK, BARINAK VE SİLAH MEVZİLERİ İMHA EDİLDİ

Bu çerçevede Hakurk bölgesinde karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendi. Harekat neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzisi olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü duyuruldu.

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