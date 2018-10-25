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F-35 savaş uçağının parçaları Eskişehir'de üretilecek

KOSGEB'in sağladığı stratejik ürün desteğinden yararlanarak yeni makine parkuru oluşturan bir şirket, F-35 savaş uçakları için üretim yapacak.

AA | 25.10.2018 - 02:20..
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Eskişehir Sanayi Odasından (ESO) yapılan yazılı açıklamaya göre, Busel Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, KOSGEB desteğinden yararlanarak KOBİ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesislerinde yeni makine parkuru oluşturdu.

Busel Makina Genel Müdürü Selim Seler, makine parkurunun açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, yatırım tutarının yüzde 70'ini KOSGEB'in sağladığını, kentte kurulu Alp Havacılık'ın da kendilerine çok büyük destek verdiğini belirtti.

Seler, "İnşallah güzel ürünler üreterek Türkiye'yi iyi yerlere getirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

F-35 savaş uçağının parçaları Eskişehir'de üretilecek

"BERABER ÜRETİP, BERABER KAZANACAĞIZ"

Alp Havacılık Genel Müdür Şenay İdil de iki firma arasında güvenin inşa ettiği bir iş ortaklığının oluştuğunu belirtti.

İdil, şunları kaydetti:

"Biz onlara ne yapabileceğimizi, onlar ne yapacaklarını gösterdiler. Üretenler olarak hep beraber kazanacağız hep beraber üreteceğiz. Bu, Alp Havacılık'ın göstermiş olduğu bir örnek, önümüzdeki dönemde giderek arttığını göreceğiz. Beraber çalıştığımız insanların büyüdüğünü görmek istiyoruz. Biz büyüyen firmaları etrafımızda görmek istiyoruz. İşe başladığımızda buranın yarısı kadardık, bizden daha büyük olursunuz inşallah."

TSK'nın yeni savaş uçağı F-35 VİDEO

F-35 savaş uçağının parçaları Eskişehir'de üretilecek

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