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F-35'e yerli füze SOM-J takviyesi

Yerli ve milli üretim SOM J füzesi, Türkiye'nin de üretiminde rol aldığı ve kullanacağı yeni nesil F-35 savaş uçaklarında kullanılacak.

Haber Merkezi | 07.03.2018 - 20:10..
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F-35'e yerli füze SOM-J takviyesi

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 9 ülkenin ortak olduğu proje kapsamında üretilen savaş uçağı F-35 savaş uçaklarında Türk füzesi entegre ediliyor.

ANİMASYONU PAYLAŞILDI

SOM-J adlı füzeler, kara ve deniz hedeflerini vuracak. Uçağı üretecek olan Amerikan Lockheed Martin firması, kamuoyu ile paylaştığı animasyon görüntüde, Roketsan’ın üreteceği SOM-J füzesini kullandı.

Türk füzesi SOM J F-35 savaş uçaklarına entegre ediliyor VİDEO

F-35'e yerli füze SOM-J takviyesi

150 KM'Yİ AŞAN MENZİLİ VAR

Havadan atılan ve radarlarda görünürlüğü çok düşük olan SOM-J, deniz ve kara hedeflerini her türlü hava koşulunda hassasiyetle imha ediyor. Görüntü aktarımı ve anlık hedef değişikliği ile kullanıcıya büyük esneklik sağlayan füzeler, hassas güdüme sahip. Roketsan tarafından üretilen SOM-J, 150 kilometreyi aşan bir menzile sahip.

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