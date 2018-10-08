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F-35'in en kritik partner ülkesi: Türkiye

ABD’nin en önemli ekonomi dergilerinden Bloomberg'in gündeme getirdiği Türkiye'nin F-35'lerdeki rolü konusu halen tartışılıyor. Projenin en kilit parçaları Türkiye'den ihraç ediliyor.

Haber Merkezi | 08.10.2018 - 13:09..
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F-35'in en kritik partner ülkesi: Türkiye

ABD, Türkiye'yi F-35'ler üzerinden tehdit etmeye devam ediyor. ABD Kongresi, Rusya'dan S-400 alımını gerekçe göstererek Türkiye'ye 'F-35 savaş uçaklarının teslimatının geçici olarak durdurulmasına' hükmetti, ancak Türkiye bu tehditlere karşı önemli bir güce sahip.

F-35'in en kritik partner ülkesi: Türkiye

Ülkenin önemli uçak sanayi firmaları, F-35'in en kritik parçalarını üretip ihraç ediyor. Bu noktada Türkiye'ye uygulanacak bir yaptırım, milyardolarlık projenin çöp olması manasına geliyor.

Türk bayraklı F-35 görücüye çıktı VİDEO

5 KRİTİK PARÇA

Türkiye'nin önde gelen uçak, uzay ve savaş sanayii firmaları ABD'nin gururlu F-35'lerine parça üretiyor. Bu parçalar her ne kadar dışardan temin edilebilecek gibi olsa da, Türkiye bu pazarda tek ve lider konumunda.

İniş takımları, iç panel, kokpit ve kanat parçalarını Türkiye'den ithal eden ABD, bu parçalar için Türkiye'ye 12 milyar dolar para ödüyor.

F-35'in en kritik partner ülkesi: Türkiye

PROJE ÇÖKER

Türkiye'nin tek tedarikçi konumunda olduğu projede parçaların muadili dahi bulunamazken, Türkiye'nin olası bir yaptırıma karşı F-35'ler ile cevap vermesi milyar dolarlık projenin çöp olması anlamına geliyor.

Uçağın Türkiye'ye satışının durması durumunda tedarik zincirinin zarar göreceği ve uçak üretiminin kesintiye uğrayacağı vurgusu yaptı.

F-35'in en kritik partner ülkesi: Türkiye

BLOOMBERG TÜRKİYE'NİN ÖNEMİNİ YAZMIŞTI

ABD merkezli Bloomberg Businessweek, Türkiye’nin F-35 projesindeki kritik rolünü tüm dünyaya hatırlatan bir haber yayınlamıştı.

''Türkiye havacılık mamullerinin üretiminde küresel bir lider'' değerlendirmesinde bulunan Bloomberg, yayınladığı “Lockheed’in F-35’lerinin Türkiye problemi var”başlıklı makalede 'F-35'in 12 milyar dolar değerindeki parçalarını 10 Türk şirketi imal ettiği, kokpit, ekranı teçhizatı gibi bazı parçaların ise dünyadaki tek kaynağının Türkiye’ olduğunu belirten ifadelere yer vermişti.

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