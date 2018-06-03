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F-35'ler için resmi davet yapıldı

ABD'den Türkiye'ye beşinci nesil F-35A müşterek saldırı uçağının (Joint Strike Fighter) 21 Haziran’daki ilk teslimatıyla ilgili resmi davet geldi.

Haber Merkezi | 03.06.2018 - 08:45..
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F-35’lerin ana üreticisi Lockheed Martin resmi davet yazısında, “Lockheed Martin olarak 21 Haziran 2018 tarihinde Fort Worth’ta gerçekleştireceğimiz ‘Türkiye Cumhuriyeti F-35 Teslimat Töreni’nde sizleri yanımızda görmekten mutluluk duyacağız” denildi.

21 HAZİRAN'DA TÖREN VAR

Davet yazısında 21 Haziran günü önce resepsiyon ardından da ilk uçağın teslim töreninin yapılacağı belirtildi.

F-35'ler için resmi davet yapıldı

KASIM'DA TÜRK HAVA KUVVETLERİ'NE KATILACAK

Türkiye’ye teslim edilecek ilk F-35A, pilot eğitiminin tamamlanmasından sonra Kasım 2019’da Türk Hava Kuvvetleri’ne katılacak. Diğer uçaklar da belirli aralıkla gelmeye başlayacak.

F-35'ler için resmi davet yapıldı

F-35'ler için resmi davet yapıldı

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