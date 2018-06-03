F-35'ler için resmi davet yapıldı

F-35’lerin ana üreticisi Lockheed Martin resmi davet yazısında, “Lockheed Martin olarak 21 Haziran 2018 tarihinde Fort Worth’ta gerçekleştireceğimiz ‘Türkiye Cumhuriyeti F-35 Teslimat Töreni’nde sizleri yanımızda görmekten mutluluk duyacağız” denildi.

21 HAZİRAN'DA TÖREN VAR

Davet yazısında 21 Haziran günü önce resepsiyon ardından da ilk uçağın teslim töreninin yapılacağı belirtildi.

KASIM'DA TÜRK HAVA KUVVETLERİ'NE KATILACAK

Türkiye’ye teslim edilecek ilk F-35A, pilot eğitiminin tamamlanmasından sonra Kasım 2019’da Türk Hava Kuvvetleri’ne katılacak. Diğer uçaklar da belirli aralıkla gelmeye başlayacak.