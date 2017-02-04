F-35'lerin maliyeti ilk kez 100 milyon doların altına indi

ABD Başkanı Donald Trump’ın yüksek maliyeti dolayısıyla eleştirdiği F-35 uçaklarının maliyeti bu anlaşmayla ilk defa adet başına 100 milyon doların altına indi.

Anlaşma, Donald Trump'ın Pentagon'a programın maliyetinin gözden geçirilmesi talimatı vermesinin ardından geldi.

ANLAŞMA ADİL OLDU

F-35 Programı'ndan sorumlu Korgeneral Chris Bogdan, programın maliyetini 728 milyon dolar düşüren anlaşmanın “Amerikalı vergi mükellefleri için adil ve iyi olduğunu” ifade etti.

TRUMP'IN İLGİLENMESİ FİYATA YANSIDI

Daha önceki siparişlerde adet başına 102 milyon dolara mal olan F-35 uçaklarının maliyetini 94,4 milyon dolara indirdiklerini duyuran Lockheed Martin’in açıklamasında ise “Başkan Trump’ın F-35 programıyla kişisel olarak ilgilenmesi pazarlıkları hızlandırdı ve fiyatı düşürmeye odaklanmamıza yardım etti.” ifadelerine yer verildi.

Trump, başkan seçilmesinin ardından F-35 programını yüksek maliyetinden dolayı eleştirmiş ve savunma harcamalarında tasarrufa gideceğini belirtmişti.

F-35 PROGRAMINA TÜRKİYE DE DAHİL





ABD’nin hava savaşları konusunda çığır açacağı düşünülen F-35 programında toplamda 12 farklı ülke yer alıyor.

Düşük görünürlük kabiliyeti, gelişmiş aviyonikler, üstün performanslı motor, ağ merkezli muharebe mimarisi gibi özellikleri nedeniyle beşinci nesil savaş uçağı olarak tanımlanan F-35'lerin geliştirilmesine ve üretimine katkıda bulunan 12 ülkeyi ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, Güney Kore, İtalya, Danimarka, Hollanda, Japonya, Norveç, İsrail ve Türkiye oluşturuyor.

TÜRKİYE 107 ADET SİPARİŞ VERDİ

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 9 ülkenin ortak konsorsiyumu tarafından üretilen F-35 savaş uçaklarının 2018 yılına kadar ortaklara teslim edileceği bildirilirken, Türkiye'nin verdiği 107 adet F-35 savaş uçağı siparişinden ilk 2'sini 2017'de teslim alması bekleniyor.