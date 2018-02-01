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F1, grid kızlarına veda ediyor

Formula 1'in grid kızları, konseptten çıkarılıyor.

Haber Merkezi | 01.02.2018 - 08:22..
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Grid kızlarının uzun süredir gelenekselleştiğinin farkında olduğunu söyleyen Formula 1 yöneticileri, 2018 yılında kızlara veda etme kararı aldı. Bu yıl itibariyle pistlerde göremeyeceğimiz grid kızlarıyla ilgili bu karar, Formula 2 ve GP3 için de geçerli.

F1, grid kızlarına veda ediyor

GRİD KIZLARI TARİH OLUYOR

Formula 1'in geliştirilmesi için her yönüyle çalışma yaptıklarını söyleyen Formula 1 ticari şefi Sean Bratches "Grid kızları F1'de gelenekselleşmiş olsa da şu an istediğimiz marka değerleriyle uyuşmadığını ve günümüz toplum kurallarına uymadığını düşünüyoruz." derken, uygulamanın Grid kızlarının F1 ve F1 sevenlerle ilgili olmadığını söyledi.

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