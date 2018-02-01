F1, grid kızlarına veda ediyor

Grid kızlarının uzun süredir gelenekselleştiğinin farkında olduğunu söyleyen Formula 1 yöneticileri, 2018 yılında kızlara veda etme kararı aldı. Bu yıl itibariyle pistlerde göremeyeceğimiz grid kızlarıyla ilgili bu karar, Formula 2 ve GP3 için de geçerli.

GRİD KIZLARI TARİH OLUYOR