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F35'lerin Türkiye'ye teslim tarihi

ABD, daha önce teslimi konusunda tartışmaların olduğu 100 adet F35'i 21 Haziran'da Türkiye'ye teslim edecek.

Haber Merkezi | 09.05.2018 - 07:57..
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Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı başlataraf ABD'nin müttefiki teröristleri vurmasıyla, iki ülke arasında kriz yaşanmıştı.

ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı konuşuldu. Bu kapsamda F35'lerin teslim edilmemesi gündemdeydi. Ancak projenin içinde yer alan Türkiye'yi dışarı atmak kolay olmadı. ASELSAN, kendilerinin çıkması halinde projenin çökeceğini söylemişti.

F35'lerin Türkiye'ye teslim tarihi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da F35'lerin teslim edilmemesi halinde ABD'nin bu tavrın karşılığını alacağını söylemişti.

100 ADET TESLİM EDİLECEK

Bütün bu tartışmalar geride kaldı ve F35'lerin Türkiye'ye geleceği tarih kesinleşti. Buna göre 100 adet F35 Türkiye'ye 24 Haziran tarihinde teslim edilecek.

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