Fabrika atık suyundan tıbbi mantar

Muğla Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Hasan Berk Allı, zeytinyağı fabrikalarındaki zeytin karasuyunun doğaya arıtılmadan doğrudan bırakılmasının önüne geçmek için önemli bir projeye imza attı. Lise öğrencisi Hasan Berk Allı, Türkiye'de ilk kez zeytinyağı fabrikalarının atık suyundan tıbbi mantar yetiştirdi.



"ÜLKEMİZDE İLK KEZ YAPILAN BİR ÇALIŞMA"

Muğla Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Hasan Berk Allı, "Zeytinyağı fabrikalarının atık suları hiçbir önlem alınmadan bırakılıyor. Bu da ciddi çevre sorunları oluşturuyor. Amacım çeşitli mantar türlerini yetiştirerek çevreye verdiği zararı en aza indirmekti. Yapmış olduğum bu çalışmada ülkemiz için ilk defa zeytin karasuyu kullanarak hazırlanan besi yerlerinde tıbbi mantar türleri olan kavak mantarı (pleurotus ostreatus), Koriolus mantarı (trametes versicolor) ve schizophyllum commune yetiştirdim." dedi.





