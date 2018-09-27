Fabrika gibi okulda üretimde rekor gelir

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine göre, yaklaşık 5 milyon liralık geliri ile Türkiye'de ikinci sıraya yerleşen Ankara Altındağ Siteler Mesleki Eğitim Merkezi'nde, mobilya, metal ve tekstil sektörleri başta olmak üzere fabrika gibi üretim gerçekleştiriliyor.

Okul Müdürü Hayrettin Karaziyan, mesleki eğitim merkezlerinin 12 yıllık zorunlu eğitimin içine dahil edildiğini anımsatarak, bu kapsamda öğrencilerin haftada bir gün okula geldiklerini, ayrıca işletmelerde işbaşı eğitimler aldıklarını anlattı.

ÖĞRENCİLERE İSTİHDAM OLANAĞI

Okulda ayrıca meslek edindirme kursları kapsamında verilen eğitimlere değinen Hayrettin Karaziyan, sektörün beklentileri doğrultusunda beceriler kazanan öğrencilerin istihdam olanağı bulduğunu belirtti.

Mesleki eğitim merkezlerindeki eğitimlerle öğrencilere kalfalık ve ustalık belgelerinin de verildiğini dile getiren Karaziyan, öğrencilerin eğitim sonunda kendi iş yerlerini açma fırsatı yakaladıklarını ve böylece yeni istihdam olanaklarının yaratıldığını söyledi.

Hayrettin Karaziyan, mesleki eğitim merkezlerinde öğrencilere teorik eğitimin yanında uygulamalı işbaşı eğitimlerinin de verildiğine işaret etti.

4 MİLYON 800 BİN LİRA CİRO

Okulda döner sermaye kapsamında da üretim yapıldığını bildiren Karaziyan, üretimde öğrenci ve kursiyerlerin de görev aldığını belirtti. Yürüttükleri faaliyetler ile Milli Eğitim Bakanlığının en fazla üretim yapan meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinin yer aldığı listede ikinci sırada yer aldıklarını aktaran Karaziyan, "2017'de 4 milyon 800 bin lira ciro yaptık. Bu seneki ciromuz ise 4 milyona yaklaşmış durumda. Geçen seneki rakamlarımızı tutturmak için gayret sarf ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

EN FAZLA GELİR ELDE EDEN OKUL

MEB, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullar bünyesindeki 774 döner sermaye işletmesindeki üretim potansiyelini ve verimliliğini masaya yatırmış ve geçen yıl yapılan üretimden 217 milyon lira gelir elde edildiği ortaya çıkmıştı.

Bakanlığın çalışmasında, en fazla gelir sağlayan okullar da belirlenmiş, buna göre, yaklaşık 5,5 milyon liralık üretim yapan Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni 4,8 milyon liralık üretimle Ankara Altındağ Siteler Mesleki Eğitim Merkezi ve 4,5 milyon liralık üretimle Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi izlemişti.

Ankara Altındağ Siteler Mesleki Eğitim Merkezi'nde özellikle mobilya, metal ve tekstil alanlarında fabrika gibi çalışan atölyelerdeki üretimler dikkati çekti.