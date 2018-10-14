taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.872
Euro
6.78955
Altın
1217.05
Borsa
96657.42
Gram Altın
229.851

Fabrika işçisi devrilen forkliftin altında can verdi

Kocaeli'de bir metal fabrikasında devrilen forkliftin altında kalan Yılmaz Yuca, hayatını kaybetti.

İHA | 14.10.2018 - 06:04..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Çayırova ilçesinde bulunan bir metal fabrikasında forklift operatörü olarak çalışan Yılmaz Yuca(48), bir anda kullandığı forkliftin kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan aracın devrilmesi sonucu Yuca, forkliftin altında kalarak yaralandı.

YARALI YUCA KURTARILAMADI

Yuca’nın devrilen forkliftin altında kaldığını gören diğer işçiler 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince forkliftin altından çıkarılan yaralı Yuca, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde ise Yuca’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yuca’nın cenazesi polis ekiplerinin incelemesi sonrasında morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Fabrika işçisi devrilen forkliftin altında can verdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cüneyt Çakır’lı maçta Hollanda, Almanya'ya 3 attı

Cüneyt Çakır’lı maçta Hollanda, Almanya'ya 3 attı

43
Avustralya’da hayat kurtaran Türk'e kahramanlık ödülü

Avustralya’da hayat kurtaran Türk'e kahramanlık ödülü

12
Bakan Pakdemirli: Tarım, savunma sanayisinden de önemli

Bakan Pakdemirli: Tarım, savunma sanayisinden de önemli

25
Çocukluk arkadaşını sokak ortasında vurdu

Çocukluk arkadaşını sokak ortasında vurdu

1
Trabzonlu boksörler boks gecesine damga vurdu

Trabzonlu boksörler boks gecesine damga vurdu

9
Genç kadının dikiş atılan kafasında iğne unutuldu

Genç kadının dikiş atılan kafasında iğne unutuldu

7
Nijerya'daki patlamada ölü sayısı artıyor

Nijerya'daki patlamada ölü sayısı artıyor

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM