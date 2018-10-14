Fabrika işçisi devrilen forkliftin altında can verdi

Çayırova ilçesinde bulunan bir metal fabrikasında forklift operatörü olarak çalışan Yılmaz Yuca(48), bir anda kullandığı forkliftin kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan aracın devrilmesi sonucu Yuca, forkliftin altında kalarak yaralandı.

YARALI YUCA KURTARILAMADI

Yuca’nın devrilen forkliftin altında kaldığını gören diğer işçiler 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince forkliftin altından çıkarılan yaralı Yuca, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde ise Yuca’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yuca’nın cenazesi polis ekiplerinin incelemesi sonrasında morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.