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Fabrika süreci: Dondurma nasıl yapılıyor

Yaz aylarında sofralardan eksik olmayan dondurmaların fabrikalarda hangi süreçlerden geçtiğini 9 maddede öğreneceksiniz.

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Hava sıcaklıklarının artmasıyla dondurmalar sofralardaki yerlerini almaya başladı.

Yaz aylarının vazgeçilmezi olan dondurmaların fabrika sürecini merak ettiniz mi?

Bu konuda kafasında soru işaretleri olanlar; 9 maddede fabrika sürecini öğrenecek.

Fabrika süreci: Dondurma nasıl yapılıyor

ADIM ADIM DONDURMA NASIL YAPILIYOR

1. Bir süt işleme tesisinden alınan kaymak, dondurma fabrikasını gönderilir.

2. Kaymak, yoğunlaştırılmış süt, şeker, deniz yosunundan el edilen ve kıvam artırıcı bir madde olan karajenan ve bazen de yumurta bir arada karıştırıcıya atılır.

3. Borular, karışımı bir pastörizasyon teknesine ulaştırılır. Orada karışım 82 dereceye kadar ısıtılarak mikroplardan arındırılır.

4. Yüksek basınçlı pompalar karışımı bir dövücüye doğru iter. Burada süt kaymağı parçacıkları parçalanır ve sütten ayrılmaz hale getirilir.

5. Sıcak karışım 2 dereceye kadar soğutulur ve saklama tanklarına boşaltılır. Renklendiricilere ve vanilya ya da çilek gibi aramolarla karıştırılır ve sekiz saat daha soğumaya bırakılır.

6. Karışım kesintisiz bir soğutucudan geçerken içine hava püskürtülür. Dondurmaya o yumuşak, kaymak gibi kıvamını veren de budur.

7. Meyve, fındık-fıstık ya da başka küçük parçalı malzemeler dondurmaya eklenir. Kürekler, bu malzemeleri dondurmanın her yerine eşit biçimde yayar.

8. Bir saatte yetmiş beş kutu dondurmayla doldurulur.

9. Bir geçidin içindeki hava üfleyen pervaneler -23 derecede kaskatı dondurur.

Dondurmanın evde nasıl yapıldığını merak ediyorsanız takipte kalın! Yarın bu sorunun cevabını da vereceğiz...

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