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Fabrika yangınından yan binaya geçerek kurtuldu

Sultangazi'de ayakkabı bağcığı üreten bir imalathanede bu sabah çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı.

İHA | 03.11.2018 - 11:23..
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Sultangazi'de ayakkabı bağcığı üreten bir imalathanede bu sabah çıkan yangında yürekleri ağza getiren bir an yaşandı. Yangında mahsur kalan bir kişi, alevlerden kurtulmak için yan binanın penceresine geçmek istedi.

BİR AN AYAĞI KAYDI

Camdan sarkan vatandaş, su borusunu tutarak yan binanın camında bulunan klimadan da destek almaya çalıştı. Bir anda ayağı kayan vatandaş, borunun kırılmasıyla düşme tehlikesi geçirdi. Ancak yan binanın camından sarkan bir kişi, vatandaşı son anda yakalayarak içeri çekti.

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"YAN TARAFTAN BİZİM DÜKKANA ATLADI"

Yürekleri ağza getiren o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın sırasında yan binada çalışan Cebrail Beyan, "Biz yan tarafta çalışıyorduk. Cam kırıkları sesleri ile dışarı çıktık. Yan taraftan biri bizim dükkana atladı, onu camda tuttuk. İtfaiye ekipleri de kısa sürede geldi. Diğerlerini itfaiye kurtardı" dedi.

Fabrika yangınından yan binaya geçerek kurtuldu

"BİRDEN BORU KIRILDI"

Yangın sırasında yan taraftaki okulda kurs gören Yağmur Yeşilaltun isimli öğrenci de, "Dersteyken yangını fark ettik. İtfaiye ekipleri geldi. Biz adamı gördük boruya tutunmuştu, yan tarafa geçecekti, Birden boru kırıldı. Düşecekti. Yan taraftaki adam içeri çekti" ifadelerini kullandı.

Fabrika yangınından yan binaya geçerek kurtuldu

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