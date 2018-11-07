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Fabrikada 4 tonluk ünite ile duvar arasında sıkışan işçi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde demir çelik fabrikasında çalışan işçi Metin Topoğlu (49), 4 tonluk ünite ile duvar arasında sıkışarak yaşamını yitirdi.

DHA | 07.11.2018 - 12:49..
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Bursa Gemlik'te sabah saatlerinde Metin Topoğlu, iddiaya göre çalıştığı bölümde tezgah ile taşıma ünitesi arasına düşen parçayı almak isterken, çelik saç ve boruları taşıyan 4 ton ağırlığındaki ünite hareket etti.

Topoğlu, ünite ile duvar arasında sıkıştı. Topoğlu, iş arkadaşlarının müdahalesiyle kurtarıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çağrılan sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinden sonra da ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evli ve 3 çocuk babası Topoğlu, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fabrikada 4 tonluk ünite ile duvar arasında sıkışan işçi



Fabrikada 4 tonluk ünite ile duvar arasında sıkışan işçi



Fabrikada 4 tonluk ünite ile duvar arasında sıkışan işçi

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