Fabrika'da öğrencilere eğitim

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sarıgözoğlu, çalıştıracak kalifiye eleman temininde yaşanan sıkıntı nedeniyle Manisa Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle fabrikada öğrencileri yetiştirme projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

"ELEMANLARA EĞİTİM VERİYORUZ"

Fabrikada kurulan sınıfta öğrencilerin eğitim gördüğünü belirten Levent Sarıgözoğlu, "Biz kaliteli, vasıflı eleman bulamadık. Meslek lisesi mezunları bile olsa bizim özel kalıpçılık alanımızda yetişmiş çok fazla eleman olmadığı için biz yetiştirmek zorunda kaldık. Çıraklık Eğitim Merkezi’ne başvurduk, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de desteğiyle Manisa’da ilk fabrika içindeki Çıraklık Eğitim Merkezi’ni kurduk" dedi.

İSTİHDAM GARANTİSİ VERİLİYOR

Çıraklık eğitimini fabrikada tamamlayan öğrencilere istihdam garantisi sağladıklarını dile getiren Levent Sarıgözoğlu, "Biz bütün çıraklarımızı yüzde 100 iş garantili olarak alıyoruz. Bu sayede kalifiye eleman sorunumuzu da çözdük. Bundan sonra dışarıdan eleman almayacağız. Kendi çıraklarımızla yürütmeye çalışacağız. Çıraklarımız mezun olduktan sonra kalıplarını yaptığımız yurt dışındaki firmalara ustalarımızla birlikte gidip Almanya’da hizmet veriyorlar. Alman mühendislerle birlikte çalışıyorlar" diye konuştu.







