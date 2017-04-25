Fabrikaların yerine konut inşa ediliyor

Şehir merkezinde kalan fabrika ve atölyelerin şehir dışındaki daha geniş ve ferah alanlara taşınmasıyla birlikte, boşalan arazilerin üzerinde alışveriş merkezleri, rezidanslar, beş yıldızlı oteller ve iş merkezleri yükselmeye devam ediyor.

TSKB Gayrimenkul Değerleme verilerine göre İstanbul’un tekstil ve sanayide önde gelen bölgelerinden Merter’de fabrika dönüşümleriyle birlikte yaklaşık 4 bin adet bağımsız bölümden oluşan markalı projeler hayata geçti.

FİYATLAR YÜZDE 50 ARTTI

Fabrikaların yerine gelen yeni yapılar bölgede metrekare fiyatlarını adeta uçuruyor. TSKB verilerine göre üretim tesislerinin yerine gelen markalı konutlar bölgenin değerini son 4 yılda değerini yüzde 50 artırdı. 2013 yılında 4-5 bin TL olan metrekare fiyatları bugün 6-8 bin TL mertebelerine ulaştı.

‘FİŞİ TAK FABRİKANI ÇALIŞTIR’ DÖNEMİ

Geçen hafta yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda (EKK) Üretim Reform Paketi’nin ilk 40 maddesinin ele alındığını kaydeden Özlü, sanayiciye ucuz arsa ve fabrika binası sağlayacaklarını söyledi. Özlü, arazinin devletin olacağını ve isteyene fabrika binası da yapılacağını belirtirken, “ÇED raporuna son, arsa aramaya son. Plug and play (Tak çalıştır). Gel fişini tak, fabrikanı çalıştır. Singapur’da, Malezya’da olduğu gibi. Kullanım hakkını 49 yıllığına vereceğiz. Sanayici de parasını arsa ve bina yerine makine ve işletmeye ayıracak.” dedi.