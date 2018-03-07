taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.842
USD
3,8019
EURO
4,7136
ALTIN
162,45
PETR
65,0800

Face ID açıkları bulunmaya devam ediyor

iPhone X'in tanıtıldığı günden bugüne Face ID skandalları ardı ardına sıralanıyor.

Detay Haber | 07.03.2018 - 17:19..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Face ID, önce 3D yazıcı ile yüz modeliyle açma, ikiz olan kişilerin birbirlerinin telefonlarının kilitlerini açması gibi skandallarla gündeme gelmişti.

Hint kökenli bir YouTube kanalı olan Malayalam TECH, yüz hatları birbirinden tamamen farklı olan iki arkadaşın aynı telefonu açmasıyla Face ID'nin güvenirliğini iyice düşürdü.

İKİ KİŞİ AYNI HIZLA TELEFON KİLİDİNİ AÇTI

Face ID açıkları bulunmaya devam ediyor

Face ID açıkları bulunmaya devam ediyor

Face ID üzerinden uygulama, alışveriş ödemeleri yapmak mümkün. Fotoğraflarda göründüğü gibi ilk önce biri telefonu yüz tanıma ile açarken, yanındaki arkadaşına telefonu verince aynı hızla telefonu yüz tanıma ile açabiliyor.

Face ID açıkları bulunmaya devam ediyor

Bu durumun tam zıttını yaşayanlar da var. Yüz tanımayı sakallı, estetik ameliyat öncesi telefonlarına tanıtanlar telefonlarının kilitlerini açamıyor ve bu durumdan şikayetçi oluyorlardı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Blackberry Facebook'a patent davası açtı
Blackberry, sadece Facebook'u değil aynı zamanda Instagram ve WhatsApp'ı da patent davasına dahil etti.
Selçuk Bayraktar'dan insansız jet müjdesi
Milli İHA Bayraktar'ın üreticisi BAYKAR Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yakın zamanda insansız jet çalışmasına start verileceğini söyledi.
Bataryası değiştirilen iPhone 6S'in hızı arttı
Çeşitli nedenlerle eski model iPhone'ları yavaşlatan Apple, sunduğu batarya değiştirme imkanıyla daha fazla performans elde etmeyi sağlıyor.
Konya'da kışla nöbetleri için robot yapıldı
"AkınRobotics" fabrikasında üretilen "insansı" robotlar, Savunma Sanayii Müsteşarlığının projesine talip oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Temel Karamollaoğlu: Eşim İngiliz bunu saklamıyorum

Temel Karamollaoğlu: Eşim İngiliz bunu saklamıyorum

483
Venezuela'da paralar pul oldu

Venezuela'da paralar pul oldu

111
Erdoğan ve Bahçeli'nin çay sohbeti

Erdoğan ve Bahçeli'nin çay sohbeti

192
Cinderes'te çatışmalar başladı

Cinderes'te çatışmalar başladı

78
Sanatçılarla Erdoğan'ın fotoğrafı CHP'nin gündeminde

Sanatçılarla Erdoğan'ın fotoğrafı CHP'nin gündeminde

127
G.Saray'da oyuncular kendi vergilerini ödeyecek

G.Saray'da oyuncular kendi vergilerini ödeyecek

98
Real Madrid çeyrek finalde

Real Madrid çeyrek finalde

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM