Face ID açıkları bulunmaya devam ediyor

Face ID, önce 3D yazıcı ile yüz modeliyle açma, ikiz olan kişilerin birbirlerinin telefonlarının kilitlerini açması gibi skandallarla gündeme gelmişti.

Hint kökenli bir YouTube kanalı olan Malayalam TECH, yüz hatları birbirinden tamamen farklı olan iki arkadaşın aynı telefonu açmasıyla Face ID'nin güvenirliğini iyice düşürdü.

İKİ KİŞİ AYNI HIZLA TELEFON KİLİDİNİ AÇTI

Face ID üzerinden uygulama, alışveriş ödemeleri yapmak mümkün. Fotoğraflarda göründüğü gibi ilk önce biri telefonu yüz tanıma ile açarken, yanındaki arkadaşına telefonu verince aynı hızla telefonu yüz tanıma ile açabiliyor.

Bu durumun tam zıttını yaşayanlar da var. Yüz tanımayı sakallı, estetik ameliyat öncesi telefonlarına tanıtanlar telefonlarının kilitlerini açamıyor ve bu durumdan şikayetçi oluyorlardı.