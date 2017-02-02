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Facebook, 500 milyon dolar cezayla karşı karşıya

Facebook, bir firmanın sanal gerçeklik teknolojisini yasadışı olarak kullandığı suçlamasıyla 500 milyon dolar cezaya mahkum edildi..

02.02.2017 - 09:23
  1. Haberler
  2. Teknoloji

facebook

ABD'nin Dallas kentinde açılan ve 3 hafta süren dava sonucunda mahkeme, davacı konumundaki Zenimax şirketine, telif hakları ihlali nedeniyle 500 milyon dolar ödenmesine hükmetti.

ZUCKERBERG: DÜŞÜNCE YANLIŞTIR

Zenimax şirketi, açtığı davada Facebook'tan 2 milyar dolar tazminat talep etmişti. Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg, "Oculus ürünlerinin başka birilerinin teknolojisi ile geliştirildiği düşüncesi yanlıştır" açıklamasını yapmıştı.

DAVAYI TEMYİZE GÖTÜRECEK

Davaya konu olan ihlalin, Oculus firmasının Zenimax şirketinde çalışan bir mühendisi transfer etmesi ve o mühendisin, "fikri mülkiyet haklarını" yeni firmaya götürmesi şeklinde gerçekleştiği iddia ediliyordu. 2016 yılında yıllık net gelirini 10.2 milyar dolara çıkaran Facebook, davayı temyize götüreceğini açıkladı.

Facebook tarafından 2014 yılında satın alınan Oculus şirketi, "Oculus Rift" adını verdikleri sanal gerçeklik cihazı ile teknoloji dünyasında büyük ses getirmişti.

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