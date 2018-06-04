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Facebook, bilgileri telefon şirketleriyle paylaştı

Şirketin Apple, Microsoft, Samsung ve BlackBerry gibi cihaz üreticilerinin kullanıcı verilerine izinsiz olarak erişmesine izin verdiği iddia edildi.

AA | 04.06.2018 - 22:47..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Şirket son 10 yılda cep telefonu ve tablet üreticileriyle Facebook mobil uygulamalarını geliştirmek ve işletim sistemlerine Facebook fonksiyonları eklemek üzere yaptığı anlaşmalar kapsamında üreticilerin kullanımına açtığı uygulama programlama arayüzleri (API) aracılığıyla kullanıcıların kişisel verilerine ölçüsüz olarak erişmelerine olanak sağladı.

NE TÜRK BİLGİLER PAYLAŞILDI

New York Times gazetesinde yer alan habere göre, söz konusu paylaşımın ABD Federal Ticaret Komisyonunun (FTC) kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemelerine aykırı olduğunu ileri sürdü.

Haberde Facebook'un cihaz üreticilerine açtığı özel API'larla ne türden bilgilerin paylaşıldığına dair örneklere yer verildi. Örneğin 2013 model bir Blackberry telefonla firmanın Hub adlı, sosyal ağ paylaşımlarını cep telefonu mesajları ve e-postalarla entegre eden yazılımını kullanan bir muhabirin yalnızca kendi Facebook arkadaşlarına ait bilgilere değil, onların arkadaşlarına ait bilgilere de ulaşabildiği belirtildi.

Bu düzeyde bir veri paylaşımının Facebook'un mevcut kişisel veri güvenliği politikasına aykırı olduğu vurgulandı.

60 CİHAZ ÜRETİCİSİYLE ANLAŞMA

Facebook'un en az 60 cihaz üreticisiyle bu türden anlaşmalar yaptığı ve bu metinlerde kullanıcıların rızası dışında hangi verilerin paylaşıldığının açık olmadığına dikkat çekildi.

Facebook'un daha önce kullanıcı verilerini reklam ve data analiz firmalarıyla paylaşması tartışmalara konu olmuş, Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının, milyonlarca Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, ABD ve İngiltere'de kritik seçim ve referandum süreçlerini etkilemek için kullandığı ortaya çıkması krize sebep olmuştu.

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