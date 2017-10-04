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Facebook Birleşik Krallık’a 5,1 milyon sterlin vergi ödedi

Sosyal paylaşım platformu Facebook'un Birleşik Krallık'a ödediği toplam vergi 2016'da 5,1 milyon sterline yükseldi

04.10.2017 - 15:23
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Facebook Birleşik Krallık’a 5,1 milyon sterlin vergi ödedi

Birleşik Krallık’ın son yıllarda sosyal paylaşım platformlarının daha fazla vergi ödemesi gerektiği yönündeki girişimlerinin ardından, Facebook’un reklam gelirlerinden ödediği vergi 2015 yılındaki 4,2 milyon sterlin seviyesinden 2016 yılında toplam 5,1 milyon sterline yükseldi.

Facebook özellikle 2016 yılından itibaren Birleşik Krallık’taki müşterilerini hedefleyen reklam gelirlerini İrlanda üzerinden değil de Birleşik Krallık operasyonlarından göstermeye başladı.

HÜKÜMET DEVREYE GİRMİŞTİ

Sosyal paylaşım platformunun Birleşik Krallık’taki operasyonlarından elde ettiği toplam kar 2016'da 52 milyon sterlinden 58 milyon sterline yükseldi. Facebook 2014'te Birleşik Krallık’ta sadece 4 bin 327 sterlin vergi ödemiş, İngiliz hükümeti ise sosyal medya şirketlerinin daha adil bir seviyede vergi ödemesi için devreye girmişti.

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