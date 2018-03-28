Facebook CEO'su Zuckerberg ABD Senatosu'nda ifade verecek

Federal Ticaret Komisyonu ve ülkenin 37 eyaletini temsil eden savcıların, 50 milyon kişiye ait verilerin nasıl bir politik danışmanlık şirketinin eline geçtiği konusunda Facebook'tan açıklama beklediğini açıklamasının ardından Zuckerberg'den ilk adım geldi.

ZUCKERBERG ABD'DE SAVUNMA YAPACAK

Facebook'un tepe isimlerinden bir kaynağın CNN'e verdiği mülakata göre, Zuckerberg'in ifadesi birkaç hafta içerisinde gerçekleşecek. Facebook yönetimi, yapılacak savunma konusunda hazırlıklara başladı.

GOOGLE VE TWITTER DA BASKI ALTINDA

Şirket yetkilileri, Zuckerberg'in vereceği ifadenin, Google CEO'su Sundar Pichai ve Twitter CEO'su Jack Dorsey üzerinde baskı oluşturacağını, Google ve Twitter yöneticilerinin de benzer bir davranışı sergilemek durumunda kalacaklarını tasarlıyor.

İNGİLTERE'Yİ REDDETMİŞTİ

Zuckerberg, merkezi İngiltere'de olan Cambridge Analytica isimli siyasi danışmanlık şirketine kullanıcı verilerinin satılması skandalı hakkında sorulara yanıt vermek üzere İngiltere parlamentosunun önüne çıkmayı reddetmişti.