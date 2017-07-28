Facebook dünyanın en değerli 4'üncü şirketi oldu

ABD'li sosyal medya şirketi Facebook, e-ticaret firması Amazon'u geride bırakarak, piyasa değeri açısından dünyanın en büyük şirketleri arasında 4'üncü sıraya yükseldi.

PİYASA DEĞERİ 497 MİLYAR DOLAR

Facebook'un hisse başına değeri, dünü 170,44 dolardan kapatmasının ardından bugün yüzde 0,7 artışla 171,58 dolara yükseldi. Böylece, şirketin piyasa değeri de 497 milyar dolara ulaşmış oldu.

AMAZON HİSSELERİ DÜŞTÜ

Öte yandan, dün bu yılın ikinci çeyreğindeki net karında düşüş olduğunu açıklayan Amazon'un hisseleri dünü 1,046.00 dolardan kapamasının ardından bugün 1.008,80 dolara gerileyerek yüzde 3,5 düşüş kaydetti. Amazon'un piyasa değeri de 482 milyar dolara geriledi.

Böylece, piyasa değeri Amazon'u geride bırakan Facebook, dünyanın en değerli 4'üncü şirketi konumuna yükseldi.

BEZOS ZİRVEDE 8 SAAT DURABİLDİ

Dün, Amazon'un ikinci çeyrek bilançosunun olumlu geleceği beklentisiyle firmanın hisselerinde artış görülmüş, şirketin kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) olan Jeff Bezos da dünyanın en zengin kişisi listesinde zirveye çıkmıştı.

Ancak, şirketin bu yılın ikinci çeyreğindeki net karının, geçen senenin aynı dönemine göre, yüzde 77 düşüş kaydettiğini açıklamasının ardından, Bezos tekrar ikinci sıraya gerilemiş ve listedeki liderliği sadece 8 saat sürmüştü.