taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.800
USD
3,5286
EURO
4,1464
ALTIN
143,69
PETR
52,3200

Facebook dünyanın en değerli 4'üncü şirketi oldu

ABD'li sosyal medya şirketi Facebook, e-ticaret firması Amazon'u geride bıraktı.

28.07.2017 - 18:17
  1. Haberler
  2. Teknoloji

ABD'li sosyal medya şirketi Facebook, e-ticaret firması Amazon'u geride bırakarak, piyasa değeri açısından dünyanın en büyük şirketleri arasında 4'üncü sıraya yükseldi.

PİYASA DEĞERİ 497 MİLYAR DOLAR

Facebook'un hisse başına değeri, dünü 170,44 dolardan kapatmasının ardından bugün yüzde 0,7 artışla 171,58 dolara yükseldi. Böylece, şirketin piyasa değeri de 497 milyar dolara ulaşmış oldu.

Facebook dünyanın en değerli 4'üncü şirketi oldu

AMAZON HİSSELERİ DÜŞTÜ

Öte yandan, dün bu yılın ikinci çeyreğindeki net karında düşüş olduğunu açıklayan Amazon'un hisseleri dünü 1,046.00 dolardan kapamasının ardından bugün 1.008,80 dolara gerileyerek yüzde 3,5 düşüş kaydetti. Amazon'un piyasa değeri de 482 milyar dolara geriledi.

Facebook dünyanın en değerli 4'üncü şirketi oldu

Böylece, piyasa değeri Amazon'u geride bırakan Facebook, dünyanın en değerli 4'üncü şirketi konumuna yükseldi.

BEZOS ZİRVEDE 8 SAAT DURABİLDİ

Dün, Amazon'un ikinci çeyrek bilançosunun olumlu geleceği beklentisiyle firmanın hisselerinde artış görülmüş, şirketin kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) olan Jeff Bezos da dünyanın en zengin kişisi listesinde zirveye çıkmıştı.

Ancak, şirketin bu yılın ikinci çeyreğindeki net karının, geçen senenin aynı dönemine göre, yüzde 77 düşüş kaydettiğini açıklamasının ardından, Bezos tekrar ikinci sıraya gerilemiş ve listedeki liderliği sadece 8 saat sürmüştü.

İlginizi Çekebilir
GTA 6 geliyor
En popüler oyun serilerinden Grand Theft Auto'nun 6. sürümü için hazırlıkların başladığı söyleniyor.
Facebook'un ikinci çeyrek karı yüzde 70 arttı
Facebook'un bu yılın ikinci çeyreğinde net karı, geçen senenin aynı dönemine göre, yüzde 70 artış gösterdi.
ODTÜ'de hayallerin ürüne dönüştüğü proje 'tasarım fabrikası'
ODTÜ'de, öğrencilerin takımlar oluşturarak hayallerini ürüne dönüştürebilecekleri "Tasarım Fabrikası" projesini aktif hale getirdi.
Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasında yapay zeka atışması
Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden Elon Musk ve Mark Zuckerberg Twitter'dan yapay zeka konusunda ilginç bir tartışmayı başlattı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sular altında kalan yolda araçların üzerinde beklediler

Sular altında kalan yolda araçların üzerinde beklediler

152
Nevşin Mengü Yeliz Yeşilmen'in namaz pozunu eleştirdi

Nevşin Mengü Yeliz Yeşilmen'in namaz pozunu eleştirdi

420
Yeliz Yeşilmen namaz fotoğrafı paylaştı

Yeliz Yeşilmen namaz fotoğrafı paylaştı

345
Bekir İrtegün ByLock'tan gözaltına alındı

Bekir İrtegün ByLock'tan gözaltına alındı

89
Mariano ortaladı Belhanda attı - İZLE

Mariano ortaladı Belhanda attı - İZLE

25
Fatih Terim'in alacağı tazminat belli oldu

Fatih Terim'in alacağı tazminat belli oldu

943
Aziz Yıldırım meşhur kebapçının müdavimi çıktı

Aziz Yıldırım meşhur kebapçının müdavimi çıktı

54
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM