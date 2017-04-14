taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.064
USD
3,6809
EURO
3,9083
ALTIN
152,13
PETR
55,6100

Facebook Fransa'da 30 bin hesabı kapattı

Facebook, Fransa'da yanlış haberler yaydığı bildirilen 30 binden fazla sahte hesabı kapattı.

14.04.2017 - 21:50
  1. Haberler
  2. Dünya

Facebook Fransa'da 30 bin hesabı kapattı

Facebook'un resmi blogundan açıklama yapan kurumun güvenlik ekibi yöneticisi Şebnem Şaik, aldatıcı bilgiler ve yanlış haberler yaydıkları belirlenen siteleri kapattıklarını belirtti.

Şaik, "Fransa'da, yaptığımız iyileştirmelerle, 30 binden fazla hesaba karşı önlem aldık." ifadelerini kullandı.

Yaptıkları düzenlemenin her sahte hesabın kaldırıldığı anlamına gelmediğini vurgulayan Şaik, etkinliklerini artırmayı hedeflediklerini bildirdi. Şaik, yanlış bilgi yayan hesapların daha çok insanları mali olarak yanıltmak için kullanıldığını kaydetti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Deniz Baykal'ı zorlayan soru: PKK neden hayır diyor

Deniz Baykal'ı zorlayan soru: PKK neden hayır diyor

530
Suriye'den Trump'a 'hayvan' tepkisi

Suriye'den Trump'a 'hayvan' tepkisi

146
Beşiktaş tur umutlarını İstanbul'a bıraktı

Beşiktaş tur umutlarını İstanbul'a bıraktı

122
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da konuştu

551
Yüze yakın Alman Türkiye'ye alınmadı

Yüze yakın Alman Türkiye'ye alınmadı

161
TSK'dan Kılıçdaroğlu'na mangalı karşılama açıklaması

TSK'dan Kılıçdaroğlu'na mangalı karşılama açıklaması

264
Erdoğan: Deniz Yücel iade edilmeyecek

Erdoğan: Deniz Yücel iade edilmeyecek

115
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM