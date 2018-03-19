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Facebook hisselerinde yüzde 4'lük düşüş

Facebook hisseleri, 50 milyon Facebook kullanıcısının verilerine izinsiz erişim sağlandığını bildiren haberin ardından düşüşe geçti.

REUTERS | 19.03.2018 - 17:55..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

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Facebook hisseleri ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık seçim kampanyasında çalışan veri analiz firması Cambridge Analytica'nın 50 milyon Facebook kullanıcısının verilerine izinsiz erişim sağlandığını bildiren haberlerin ardından yüzde 4'ten fazla geriledi.

50 MİLYONDAN FAZLA KULLANICININ BİLGİLERİ İZİNSİZ KULLANILDI

New York Times ve Londra'daki Observer gazeteleri Cumartesi günü, 50 milyondan fazla Facebook kullanıcısının özel bilgilerinin, Cambridge Analytica'nın eline geçtiğini ve Facebook'un 2015'e dayanan taleplerine rağmen bilgilerin silinmediğini bildirdi.

24 MİLYAR DOLARLIK KAYIP

Bu haberler, Cuma günkü kapanışı itibariyle Facebook'un 538 milyar dolarlık piyasa değerini 23.8 milyar dolar düşürdü ve Twitter Inc ve Snap Inc de dahil olmak üzere diğer sosyal medya şirketlerinin hisseleri ilk işlemlerde geriledi.

Bir Wall Street analisti, haberlerin Facebook'un işletme modeli ile 'sistemik sorunlar' yarattığını ve birçoğu Facebook'un daha kapsamlı düzenleyici tarafından incelenmesini teşvik edebileceğini belirtti.

KÖTÜYE KULLANILIP KULLANILMADIĞI ARAŞTIRILACAK

Avrupa Parlamentosu başkanı, AB parlamenterlerinin verilerin kötüye kullanılıp kullanılmadığını araştıracağını ve iddianın vatandaşların gizlilik haklarının kabul edilemez bir ihlali olduğunu söyledi.

Facebook, haftasonundaki haberlerinden sonra ABD Kongresi'nden yeni düzenleme çağrıları ve kişisel veri güvenliğiyle ilgili sorularla karşı karşıya kaldı.

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