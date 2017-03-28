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Facebook Messenger artık Windows Phone'da kullanılmayacak

Bu ayın sonuna doğru artık Facebook Messenger, bazı işletim sistemlerini desteklememeye başlayacak.

28.03.2017 - 12:05
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Facebook Messenger artık Windows Phone'da kullanılmayacak

Şirketten yapılan duyuruya göre Windows Phone 8.1 ve daha altındaki işletim sistemlerini kullanan telefonların Facebook Messenger desteği sona erdi.

FACEBOOK UYARDI

Facebook’un bu işletim sistemlerine sahip kullanıcılarını daha önceden uyardığı öğrenildi.

Windows Phone kullanan Facebook Messenger kullanıcıları genelin sadece yüzde 1’den daha az bir kısmına tekabül ediyor.

SEBEBİ GÜVENLİK SORUNU

Facebook’un desteğini kesmesinin nedeni ise güvenlik sorunu olarak gösterildi. Öte yandan WhatsApp’ın yaptığı gibi, Messenger’da Android 2.2 Froyo işletim sistemi içinde artık destek vermeyeceğini duyurdu.

IOS 6 SÜRÜMÜ DESTEKLEMEYECEK

Desteğini durdurduğu diğer bir işletim sistemi de iOS 6.0 sürümü olarak açıklandı. Aynı şekilde bu sistemi kullanan kullanıcılarda telefonlarını yenilemek zorunda kalacaklar.

Mart ayının sonuna doğru bu işletim sistemini kullananlar Facebook Messenger tarafından uyarı niteliğinde bir mesaj alacaklar.

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