taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.497
USD
3,7306
EURO
3,9255
ALTIN
150,41
PETR
55,1700

Facebook sahte haber uyarısı yayınlayacak

Facebook, sahte haberlerle mücadele etmek amacıyla, bir elektronik uyarı yayınlama kararı aldı.

08.04.2017 - 07:05
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Facebook sahte haber uyarısı yayınlayacak

Facebook'un haber yayınından sorumlu başkan yardımcısı Adam Mosseri tarafından kamuoyuna duyurulan uyarının, gelecek günlerde sitede açılır pencere şeklinde belirmeye başlayacağı, dileyen kullanıcıların kılavuz şeklinde düzenlenen uyarıdan sahte haberleri nasıl teşhis edebileceklerine dair bilgi edinebileceği ifade edildi.

HAKKINDA BÖLÜMÜNÜDEN BİLGİ EDİNİLECEK

Uyarıda kullanıcıların haber akışında rastladığı linklerin gerçek haber siteleri mi, yoksa haber sitesi izlenimi veren korsan linkler mi olduğuna dikkat etmeleri, bunun için linklerden ulaşılan siteler için "Hakkında" bölümünü tıklayarak yayıncıyla ilgili bilgi edinmelerinin salık verileceği aktarıldı.

14 ÜLKEDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yeni özelliğin ilk etapta aralarında ABD, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, Filipinler, Tayvan ve Brezilya'nın bulunduğu 14 ülkede yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Mosseri, uyarının özellikle ABD başkanlık seçimleri sırasında gündeme gelen, sosyal ağlar aracılığıyla yayılan sahte haberlerin kamuoyu üzerindeki yönlendirici etkisine dair tartışmaların ardından şirketin sorunla başa çıkmak üzere başlattığı çabaların bir parçası olduğunu vurguladı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsveç Başbakanı: Terörün hedefi demokrasinin altını oymak

İsveç Başbakanı: Terörün hedefi demokrasinin altını oymak

55
Sertifikalı taraftar projesinde ilk eğitim Konya'da bitti

Sertifikalı taraftar projesinde ilk eğitim Konya'da bitti

2
Ahmet Nur Çebi: Trabzonspor'un da şansı var

Ahmet Nur Çebi: Trabzonspor'un da şansı var

9
Tuncay Özkan'ın sözleriyle ilgili idari inceleme başlatıldı

Tuncay Özkan'ın sözleriyle ilgili idari inceleme başlatıldı

21
Trump'a Suriye protestosu

Trump'a Suriye protestosu

17
Emekli başkomiser yeğenini öldürüp kocasını yaraladı

Emekli başkomiser yeğenini öldürüp kocasını yaraladı

4
AK Parti Sudan'da seçmenleri bilgilendirdi

AK Parti Sudan'da seçmenleri bilgilendirdi

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM