Facebook, sayfalar için 'Like' butonunu kaldırıyor

Facebook'un verdiği tarihe göre 6 Şubat'tan itibaren 'beğen' butonu kaldırılıyor. Bu tarihten itibaren, 3. parti yazılım geliştiricileri Facebook’un like butonu yerine kendi geliştirecekleri butonlar ile uygulamalar üzerinden Facebook Pages sayfasına yönlendirme yapabilecek.

UYGULAMA DAVETİ BÜYÜMEDE ETKİLİ OLMADI

Native “Like” butonunun ardından, Facebook tarafından yapılan bir diğer dikkat çekici hamle ise uygulama daveti oldu. 2015 yılının Mart ayından bu yana kullanımda olan uygulamaya davet sistemi de kaldırılıyor. Uygulamaların organik büyümeleri için kullanılan bu özelliğin, “Word of Mouth” kadar etkili olmadığı gözlemlendi.